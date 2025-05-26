"Містяни" готуються до переговорів із Ньюкаслом щодо трансферу англійця.
Тіно Лівраменто, Getty Images
26 травня 2025, 19:59
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола визначив пріоритетну трансферну ціль на позицію правого захисника — Тіно Лівраменто з Ньюкасла.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, чинні чемпіони Англії готові розпочати переговори з "сороками" найближчим часом.
У Ньюкаслі не поспішають прощатися з молодим англійцем і розглядають його як важливого гравця на майбутнє. Проте зацікавленість з боку Сіті може суттєво вплинути на перебіг перемовин.
Лівраменто, який приєднався до Ньюкасла влітку 2023 року, швидко зарекомендував себе як перспективний і стабільний захисник. Його прогрес не залишився непоміченим, і Гвардіола бачить у ньому ідеальне підсилення флангу оборони.
Перемовини ще попереду, і наразі жодних угод не досягнуто. Ситуація залишається відкритою.