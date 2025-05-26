Англія

"Містяни" готуються до переговорів із Ньюкаслом щодо трансферу англійця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола визначив пріоритетну трансферну ціль на позицію правого захисника — Тіно Лівраменто з Ньюкасла.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, чинні чемпіони Англії готові розпочати переговори з "сороками" найближчим часом.

У Ньюкаслі не поспішають прощатися з молодим англійцем і розглядають його як важливого гравця на майбутнє. Проте зацікавленість з боку Сіті може суттєво вплинути на перебіг перемовин.

Лівраменто, який приєднався до Ньюкасла влітку 2023 року, швидко зарекомендував себе як перспективний і стабільний захисник. Його прогрес не залишився непоміченим, і Гвардіола бачить у ньому ідеальне підсилення флангу оборони.

Перемовини ще попереду, і наразі жодних угод не досягнуто. Ситуація залишається відкритою.