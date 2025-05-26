Англія

Бразильський півзахисник розглядає варіанти продовження кар'єри поза межами Олд Траффорд.

Центральний півзахисник Каземіро може залишити Манчестер Юнайтед під час літнього трансферного вікна. Клуб не виключає можливість його відходу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Бразилець приєднався до "червоних дияволів" у 2022 році з мадридського Реала і швидко став ключовою фігурою в центрі поля. Однак нині клуб перебуває в процесі оновлення складу, і відхід досвідченого гравця може відкрити шлях для молодших виконавців.

Інтерес до Каземіро вже проявляють клуби з Саудівської Аравії, а також деякі європейські гранди. Остаточне рішення очікується ближче до відкриття трансферного вікна.

У поточному сезоні Каземіро провів за МЮ 42 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти. Контракт бразильця розрахований до літа 2026 року.