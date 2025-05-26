Бразильський півзахисник розглядає варіанти продовження кар'єри поза межами Олд Траффорд.
Каземіро, Getty Images
26 травня 2025, 20:20
Центральний півзахисник Каземіро може залишити Манчестер Юнайтед під час літнього трансферного вікна. Клуб не виключає можливість його відходу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Бразилець приєднався до "червоних дияволів" у 2022 році з мадридського Реала і швидко став ключовою фігурою в центрі поля. Однак нині клуб перебуває в процесі оновлення складу, і відхід досвідченого гравця може відкрити шлях для молодших виконавців.
Інтерес до Каземіро вже проявляють клуби з Саудівської Аравії, а також деякі європейські гранди. Остаточне рішення очікується ближче до відкриття трансферного вікна.
У поточному сезоні Каземіро провів за МЮ 42 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 3 асисти. Контракт бразильця розрахований до літа 2026 року.