Англія

Один із лідерів Брюгге може піти на значне підвищення.

Манчестер Сіті додав опорного півзахисника Брюгге Ардона Яшарі до свого шортлиста на літнє трансферне вікно-2025, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуби вже контактували щодо потенційного переходу 22-річного швейцарця. За ним також слідкують дортмундська Боруссія й леверкузенський Баєр.

Контракт Яшарі з Брюгге розраховано до кінця червня 2029 року. Повідомляється, що за нього хочуть отримати понад 35 млн євро.

До "синьо-чорних" виконавець перебрався в липні 2024-го. Тоді рідному для нього Люцерну віддали 6 млн євро.

На рахунку Ардона чотири гола та шість асистів у 52-х матчах усіх турнірів уже завершеної кампанії. Опорника визнали найкращим гравцем і талантом чемпіонату Бельгії в сезоні-2024/25.