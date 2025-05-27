Англія

Перші літні трансфери від новачка АПЛ.

Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з вінгерами Маркусом Едвардсом та Джейдоном Ентоні.

Керівництво "бордових" ухвалило рішення викупити контракти обох футболістів після оренд зі Спортінга та Борнмута відповідно. З обома гравцями було підписано контракти на чотири роки.

Минулого сезону 26-річний Едвардс провів 16 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист. На рахунку 25-річного Ентоні 43 матчі, вісім голів та сім асистів.

Нагадаємо, за підсумками сезону Бернлі посів друге місце у Чемпіоншипі, набравши однакову кількість очок із чемпіонським Лідсом.