У рамках 44-го туру Чемпіоншипу Лідс Юнайтед в статусі лідера турнірної таблиці знищив Сток Сіті з рахунком 6:0 та гарантував собі дострокове повернення до англійської Прем'єр-ліги за два матчі до закінчення чемпіонату.

Окрім цього, в паралельному поєдинку Бернлі здобув із рахунком 2:1 непросту перемогу над Шеффілд Юнайтед, який посідає третю сходинку, та також забезпечив собі місце у найвищому дивізіоні країни на наступний сезон.

Зазначимо, що Лідс досягнув своєї мети повернутися до АПЛ під керівництвом Даніеля Фарке, тоді як Бернлі завдячує своїм успішом Скотту Паркеру та його тренерському штабу.

PARTY TIME AT TURF MOOR AND ELLAND ROAD! 🎆



Burnley and Leeds are back in the Premier League! 🤝 pic.twitter.com/8JyKu5jHlD