Англія

Із поверненням!

У рамках 44-го туру Чемпіоншипу Лідс Юнайтед в статусі лідера турнірної таблиці знищив Сток Сіті з рахунком 6:0 та гарантував собі дострокове повернення до англійської Прем'єр-ліги за два матчі до закінчення чемпіонату.

Окрім цього, в паралельному поєдинку Бернлі здобув із рахунком 2:1 непросту перемогу над Шеффілд Юнайтед, який посідає третю сходинку, та також забезпечив собі місце у найвищому дивізіоні країни на наступний сезон.

Зазначимо, що Лідс досягнув своєї мети повернутися до АПЛ під керівництвом Даніеля Фарке, тоді як Бернлі завдячує своїм успішом Скотту Паркеру та його тренерському штабу.

ВІДЕО ЗІ СВЯТКУВАННЯ ОБОХ КОМАНД:

PARTY TIME AT TURF MOOR AND ELLAND ROAD! 🎆



Burnley and Leeds are back in the Premier League! 🤝 pic.twitter.com/8JyKu5jHlD — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 21, 2025

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНШИПУ ПІСЛЯ 44 ТУРІВ:

Зазначимо, що Плімут Максі Таловєрова все ще зберігає шанси на те, щоб залишитися в Чемпіоншипі. Останні матчі в сезоні для "зеленої армії" — проти Престона і Лідса.