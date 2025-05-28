Англія

Півзахисник збірної Італії підписав трирічний контракт з бразильським грандом.

Жоржиньо офіційно попрощався з лондонським Арсеналом, який він залишає на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 33-річний італійський хавбек підписав контракт із бразильським Фламенго терміном на три роки.

У соціальних мережах Жоржиньо подякував лондонському клубу окремим прощальним відео: "Дякую, Арсенале".

Зазначається, що досвідчений футболіст буде доступним для участі за Фламенго у Клубному чемпіонаті світу під егідою ФІФА влітку цього року.

Нагадаємо, що Жоржиньо приєднався до Арсеналу у січні 2023 року з Челсі. З того моменту він провів під керівництвом Мікеля Артети 79 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 3 асисти.