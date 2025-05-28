Англія

Нападник Манчестер Юнайтед залишається відкритим до проєкту каталонського клубу.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд не полишає ідеї перейти до Барселони.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний англієць ще в січні серйозно розглядав можливість приєднатися до каталонців і досі зберігає інтерес до їхнього проєкту.

Днями відбулася нова зустріч між представниками Барселони та Маркуса, після якої сторони залишилися з позитивними враженнями. Водночас перемовини між клубами ще перебувають на ранній стадії.

Барселона наразі розглядає й інші варіанти для підсилення атаки, а Манчестер Юнайтед не готовий відпустити свого вихованця дешевше ніж за 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Маркус Рашфорд, попри нестабільну першу половину сезоні на Олд Траффорд, успішно проявив себе під час оренди в Астон Віллі, за яку забив 4 голи та віддав 6 асистів у 17 матчах.