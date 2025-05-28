Англія

Головний тренер МЮ прокоментував чутки щодо майбутнього Матеуса Куньї.

Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед узгодив трансфер нападника Вулвергемптона Матеуса Куньї за 70 мільйонів євро.

Втім, сам наставник "червоних дияволів" Рубен Аморім не став розкривати подробиць щодо майбутнього бразильського нападника.

"Я не буду нічого підтверджувати. У мене немає новин. Подивимося. Будуть певні зміни…" — цитує слова Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Матеус Кунья провів 35 матчів, у яких забив 17 голів та віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, раніше Матеус Кунья побажав Рубену Аморіму "підкорити увесь світ", відповідаючи на питання щодо свого ставлення до португальського фахівця.