Англія

Залишилися лише незначні деталі до офіційного оголошення продовження угоди.

Центральний півзахисник Арсеналу Томас Парті досяг усної згоди зі своїм поточним клубом щодо нового контракту.

Як повідомляє незалежний журналіст Сем Сі з The United Stand, сторони вже майже фіналізували переговори — залишилися лише незначні нюанси, які мають бути врегульовані найближчим часом.

Ганський футболіст був ключовою фігурою у побудові гри Мікеля Артети впродовж останніх сезонів, незважаючи на деякі травми. У сезоні-2024/25 він провів 52 матчі у всіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 3 асисти.

Повернення Парті до свого високого рівня стало важливим аргументом для босів Арсеналу для того, щоб запропонувати досвідченому ганському хавбеку нову угоду на тлі його спливаючої поточної вже цього літа.

Як зазначалося раніше, пріоритетом для Томаса Парті завжди залишалося продовжити виступи за Арсенал після цього сезону, оскільки він відчуває себе комфортно як у клубі, так і в Лондоні.