35-річний футболіст продовжить виступати за "ірисок".
Ідрісса Гана Гує, Getty Images
29 травня 2025, 22:18
Центральний півзахисник Ідрісса Гує продовжить контракт із Евертоном. За інформацією Фабріціо Романо, термін нової угоди між сенегальським гравцем та "ірисками" буде розрахований до кінця сезону-2026/27.
Півзахиснику 35 років, але, попри вік, в Евертоні він має регулярну ігрову практику. Так, Ідрісса зіграв у минулому сезоні в 37 матчах АПЛ і оформив у них три асисти. Якщо врахувати всі турніри, у сенегальця набралося 40 матчів.
Евертон під керівництвом Девіда Моєса посів 13-те місце за підсумками сезону в англійській Прем’єр-лізі.
Раніше повідомлялося, що Евертон офіційно підтвердив, що Джек Гаррісон, Єспер Ліндстрем, Орель Мангаля та Армандо Броя залишать команду після завершення терміну своїх оренд наприкінці червня.