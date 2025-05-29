Англія

35-річний футболіст продовжить виступати за "ірисок".

Центральний півзахисник Ідрісса Гує продовжить контракт із Евертоном. За інформацією Фабріціо Романо, термін нової угоди між сенегальським гравцем та "ірисками" буде розрахований до кінця сезону-2026/27.

Півзахиснику 35 років, але, попри вік, в Евертоні він має регулярну ігрову практику. Так, Ідрісса зіграв у минулому сезоні в 37 матчах АПЛ і оформив у них три асисти. Якщо врахувати всі турніри, у сенегальця набралося 40 матчів.

Евертон під керівництвом Девіда Моєса посів 13-те місце за підсумками сезону в англійській Прем’єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Евертон офіційно підтвердив, що Джек Гаррісон, Єспер Ліндстрем, Орель Мангаля та Армандо Броя залишать команду після завершення терміну своїх оренд наприкінці червня.