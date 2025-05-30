Англія

Дівін Мубама може змінити клубну прописку.

Центральний нападник Манчестер Сіті Дівін Мубама опинився на трансферних радарах Іпсвіч Таун і Лілля, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що за 20-річного англійця "містяни" хочуть отримати 10 мільйонів фунтів стерлінгів. До Манчестер Сіті гравець перебрався в серпні 2024-го, коли його придбали у Вест Гем Юнайтед за 1.4 млн євро.

Протягом сезону-2024/25 Мубама відзначився 16-ма голами й чотирма асистами в 14-ти матчах усіх турнірів за молодіжну команду (U-21) МС. Також на його рахунку один результативний удар у двох поєдинках за основний колектив клубу.

Раніше повідомлялося, що Мілан відхилив першу пропозицію "містян" щодо центрального півзахисника Тіджані Рейндерса.