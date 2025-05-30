Італія

"Містяни" пропонували 45-50 мільйонів євро.

Півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного нідерландця зацікавлений Манчестер Сіті, який вже зробив пропозицію для "россонері" у розмірі 45-50 мільйонів євро, але отримав відмову.

Також зазначається, що італійський клуб хоче виручити за гравця суму у розмірі 75-80 млн євро. При цьому Сіті вже мають підготовлений контракт на п'ять років з окладом у розмірі восьми мільйонів євро.

Цього сезону Рейндерс провів 36 матчів, у яких забив десять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рейндерса було визнано найкращим півзахисником італійської Серії А за підсумками сезону-2024/25.