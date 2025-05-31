Англія

Більша частина шляху гравця була присвячена Манчестер Юнайтед.

Північноірландський центральний захисник Джонатан Грант Еванс наприкінці поточного сезону залишив рідний для нього Манчестер Юнайтед, до структури якого потрапив ще в далекому 2004 році.

Відтоді 37-річний виконавець устиг провести за клуб 241 матч, забити вісім голів та віддати сім гольових передач.

Також на його кар’єрному шляху траплялись орендо до бельгійського Антверпена та Сандерленда, а також продажі до Вест Бромвича та Лестера відповідно.

Зрештою, після чергового розставання з "Червоними дияволами" наприкінці поточного сезону, Еванс оголосив про завершення професійної кар’єри.

За плечима Джонні залишились один трофей Ліги чемпіонів УЄФА, перемога на Клубному чемпіонаті світу, три чемпіонських титули АПЛ, перемога в Чемпіоншипі, два кубки Англії, два кубки англійської ліги та чотири Суперкубки Англії.