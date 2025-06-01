Англія

Сенсаційна інформація від журналіста.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш веде переговори з Аль-Хілялем.

Сторони обговорюють потенційну співпрацю вже тиждень, і в саудівському клубі вважають, що 30-річний португалець незабаром дасть згоду, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Ключовий фактор для Фернандеша – побажання його сім’ї. В Аль-Хілялі сподіваються отримати остаточну відповідь до п’ятниці.

Офіційні переговори з Манчестер Юнайтед ще не розпочалися, але в керівництві саудівського гранда впевнені, що "червоні дияволи" не перешкоджатимуть трансферу, якщо цього попросить сам футболіст.

Вартість Бруну Фернандеша, за оцінкою Transfermarkt, становить 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед націлився на Гонсалвеша.