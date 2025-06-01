Португалія

Англійський клуб розглядає варіант трансферу атакувального півзахисника Спортінга в рамках гучного обміну.

Манчестер Юнайтед активно працює над підсиленням складу на наступний сезон і звернув увагу на Педру Гонсалвеша. За інформацією джерел, клуб планує зробити офіційну пропозицію Спортінгу щодо трансферу 26-річного атакувального півзахисника.

Контракт Гонсалвеша з лісабонським клубом чинний до 30 червня 2027 року, тож перемовини можуть бути непростими. Водночас з’явилася інформація, що Манчестер Юнайтед розглядає варіант включення до угоди свого капітана — Бруну Фернандеша, який раніше вже виступав за Спортінг.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед запропонував Наполі обміняти Гойлунна на Осімгена.