Англія

Потрібні гроші на Вірца тут і зараз.

Англійський Ліверпуль цього літа запланував масштабний трансфер — клуб хоче підписати німецького атакувального півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца.

Однак лише сам перехід 22-річного виконавця оцінюється в 150 млн євро, тоді як п’ятирічні виплати зарплати, як очікується, потягнуть на таку саму суму.

Наразі "червоні" пропонують "лише" 130 млн євро, тоді як від мюнхенської Баварії отримав би ті самі 150 млн євро, проте сам Вірц уже обрав для себе англійський клуб.

Для того, аби дотягнути до вимог цього коштовного трансферу, Ліверпуль планує здійснити продаж колумбійського нападника Луїса Діаса.

І оскільки терпіння Баєра в перемовинах має свої обмежені часові рамки, то "червоні" будуть готові йти на поступки в ціні свого південноамериканського легіонера.

Саудівський Ан-Наср пропонує 85 млн євро, проте сам Діас вагається щодо ідеї переїзду на Близький Схід.

Тим часом серед європейських претендентів на гравця домінує каталонська Барселона, і знижка в 25 млн євро від початкових 75 — це унікальна можливість для неї влізти в бюджет на наступний рік.

Очікується, що найближчим часом каталонці прибудуть до Англії на вирішальний раунд перемовин.

У цьому сезоні Діас провів 50 матчів (3336 хвилин), забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.