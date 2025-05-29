Англія

Колумбійського вінгера також тримає в полі зору Барселона.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Ан-Наср зробив колумбійця головною трансферною ціллю на літо.

Керівництво клубу вже запросило фінансування для офіційної пропозиції щодо трансферу. Очікується, що угода може обійтися у 85 мільйонів євро або навіть дорожче, хоча остаточного рішення поки не прийнято.

28-річний Діас також перебуває у сфері інтересів Барселони. У цьому сезоні Луїс Діас зіграв 50 матчів, забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.