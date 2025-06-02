Англія

Важко буде втриматись від шалених грошей.

Португальський півзахисник та капітан англійського Манчестер Юнайдет Бруну Фернандеш, як і весь клуб, навряд чи матимуть бажання згадувати цей сезон через гнітючі виступи на внутрішній арені та поразку у фіналі Ліги Європи УЄФА.

Однак власне 30-річний виконавець усе одно записав на свій рахунок 19 голів та 20 гольових передач у 57 матчах та почасти був однією з небагатьох розрад для вболівальників команди.

Після такого сезону, сповненого негативних вражень, не дивно, що лідер Юнайтед залишає варіант із відходом із клубу під час літньої трансферної кампанії.

І вже найближчим часом доля Бруну може бути вирішена — ЗМІ дізнались про його перемовини із саудівським Аль-Хілялем, а клуб із Близького Сходу настільки захопився ідеєю його підписання, що запропонував англійським співрозмовникам божевільні кошти за трансфер.

120 млн євро — однак ця пропозиція буде дуже обмеженою в часі, адже Аль-Хіляль хоче бачити Бруну на полі вже в стартовому для нього матчі Клубного чемпіонату світу проти мадридського Реала 18 червня.