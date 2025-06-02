Англія

Захисник Вулвергемптона — головна ціль “містян” на позицію лівого захисника.

Манчестер Сіті зробив ще один крок до підписання лівого захисника Вулвергемптона Раяна Аїт-Нурі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, уродженець Франції з алжирським паспортом та корінням вже дав попередню згоду на перехід до клубу провідного клубу англійської Прем’єр-ліги.

Угода між Манчестер Сіті та Вулвергемптоном наразі перебуває в активній стадії переговорів. Клуб Пепа Гвардіоли бачить у 23-річному захиснику ідеального кандидата для посилення лівого флангу оборони. Аїт-Нурі вже тривалий час перебуває на вершині шорт-листа “містян”.

Очікується, що найближчими днями сторони інтенсифікують перемовини, щоб дійти згоди щодо трансферної суми.

Контракт Аїт-Нурі з Вулвергемптоном розраховано до кінця червня 2026 року (клуб має опцію продовження до 2027-го). Портал transfermarkt оцінює його в 35 млн євро. Статистика минулого сезону АПЛ: 37 матчів, 4 голи, 7 асистів та 1 вилучення.