Англія

Колумбійський вінгер може залишити Енфілд уже найближчими днями — на гравця також претендує Барселона.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас може змінити клубне прописку цього літа. Як повідомляє GiveMeSport, колумбієць відкритий до трансферу, а найближчим часом очікується офіційна пропозиція від саудівського Ан-Насра.

Клуб з Ер-Ріяда вже отримав дозвіл на центральне фінансування, що дозволяє йому розпочати переговори з англійцями. Ліверпуль, у свою чергу, готовий розглянути варіанти продажу, якщо пропозиція відповідатиме очікуваній сумі — близько 72 мільйонів фунтів стерлінгів.

28-річний Діас має чинний контракт із Ліверпулем до червня 2027 року. У сезоні-2024/25 вінгер провів 50 матчів, забив 17 голів та віддав 5 результативних передач.

Зазначається, що окрім Ан-Насра, інтерес до футболіста також проявляє Барселона, яка вже провела попередні перемовини щодо його можливого переходу.