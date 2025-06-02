Іспанія

Каталонці розпочали переговори з Ліверпулем, але конкуренцію складають клуби із Саудівської Аравії.

Барселона визначила Луїса Діаса одним із головних пріоритетів на літнє трансферне вікно. Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг з Sky Sport Germany, каталонський клуб уже провів перші перемовини з Ліверпулем щодо можливого трансферу колумбійського вінгера.

Попри складну фінансову ситуацію та проблеми з реєстрацією новачків, Барселона серйозно розглядає можливість підписання Діаса. Однак високі загальні витрати на потенційний трансфер можуть ускладнити процес — Ліверпуль, як зазначалося, готовий йти на поступки.

На 28-річного гравця також активно полюють клуби із Саудівської Аравії, чий інтерес до футболіста залишається "дуже конкретним". Відомо, що до офіційної пропозиції жодна з зацікавлених сторін, включно з "блаугранас", ще не дійшла, проте переговорний процес триває.

У завершеній кампанії Луїс Діас провів за Ліверпуль 50 матчів, забив 17 голів та віддав 8 асистів. Його контракт із мерсісайдцями спливає влітку 2027 року.