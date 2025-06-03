Хавбек Манчестер Юнайтед розповів про розмову з тренером і позицію клубу щодо можливого трансферу до Саудівської Аравії.
Бруну Фернандеш, getty images
03 червня 2025, 21:50
Капітан та атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підтвердив, що отримав пропозицію від Аль-Хіляля, але відхилив її, незважаючи на серйозну зацікавленість з боку саудівського клубу.
“Президент Аль-Хіляля подзвонив мені, я відмовився. Я поговорив з Аморімом. Він попросив мене не йти.
Манчестер Юнайтед не хотів мене продавати. І їм не потрібні гроші. Але якби я дійсно хотів піти, вони б це влаштували”, – цитує слова Бруну Фернандеша журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль визначився з альтернативою Бруну Фернандешу.