Англія

Хавбек Манчестер Юнайтед розповів про розмову з тренером і позицію клубу щодо можливого трансферу до Саудівської Аравії.

Капітан та атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш підтвердив, що отримав пропозицію від Аль-Хіляля, але відхилив її, незважаючи на серйозну зацікавленість з боку саудівського клубу.

“Президент Аль-Хіляля подзвонив мені, я відмовився. Я поговорив з Аморімом. Він попросив мене не йти.

Манчестер Юнайтед не хотів мене продавати. І їм не потрібні гроші. Але якби я дійсно хотів піти, вони б це влаштували”, – цитує слова Бруну Фернандеша журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль визначився з альтернативою Бруну Фернандешу.