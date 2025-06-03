Гранд чемпіонату Саудівської Аравії націлився на Едерсона.
Едерсон, Getty Images
03 червня 2025, 17:29
Атакувальний півзахисник Бруну Фернандеш відхилив пропозицію Аль-Хіляля, тож клуб з Ер-Ріяда визначився з альтернативою лідеру Манчестер Юнайтед.
За даними журналіста Ніколо Скіри, у сфері інтересів гранда чемпіонату Саудівської Аравії опинився центральний півзахисник Аталанти Едерсон. Повідомляється, що "нерадзуррі" хочуть отримати за 25-річного бразильця близько 50-60 млн євро.
Гравець представляє клуб із Бергамо з липня 2022-го. Тоді Салернітана отримала за Едерсона майже 23 млн євро.
У ході вже завершеної кампанії півзахисник відзначився п'ятьма голами й двома асистами в 49-ти матчах усіх турнірів.
Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль домовився з Міланом про трансфер лівого захисника Тео Ернандеса.