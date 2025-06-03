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Гранд чемпіонату Саудівської Аравії націлився на Едерсона.

Атакувальний півзахисник Бруну Фернандеш відхилив пропозицію Аль-Хіляля, тож клуб з Ер-Ріяда визначився з альтернативою лідеру Манчестер Юнайтед.

За даними журналіста Ніколо Скіри, у сфері інтересів гранда чемпіонату Саудівської Аравії опинився центральний півзахисник Аталанти Едерсон. Повідомляється, що "нерадзуррі" хочуть отримати за 25-річного бразильця близько 50-60 млн євро.

Гравець представляє клуб із Бергамо з липня 2022-го. Тоді Салернітана отримала за Едерсона майже 23 млн євро.

У ході вже завершеної кампанії півзахисник відзначився п'ятьма голами й двома асистами в 49-ти матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль домовився з Міланом про трансфер лівого захисника Тео Ернандеса.