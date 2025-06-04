Португальський воротар Жуан Віржинія повноцінно долучився до складу англійського Евертона влітку 2022 року після виступів за лісабонський Спортінг.

Однак відтоді нині вже 25-річний виконавець так і не зміг вийти з тіні англійця Джордана Пікфорда, тому за кілька тижнів до завершення контракту планує свій відхід із клубу.

У нещодавньому інтерв’ю футболіст зробив несподіване зізнання щодо того, де саме хоче продовжувати свої виступи.

"Я добре знайомий із Міле Свіларом, бо в дитинстві ми часто грали у футбол один з одним. Він провів чудовий сезон.

Чи міг би я грати за Рому? Хто знає... Це великий клуб", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що в своїй кар’єрі Віржинія встиг пограти в лавах молодіжних команд Бенфіки, Арсеналу, Евертона, а також за Редінг та Камбюр на більш дорослому рівні.

У минулому сезоні португалець провів три матчі, пропустив два голи та одну гру завершив "на нуль".