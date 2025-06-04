Цікаве зізнання футболіста на початку трансферного вікна.
Жуан Віржинія, Getty Images
04 червня 2025, 13:04
Португальський воротар Жуан Віржинія повноцінно долучився до складу англійського Евертона влітку 2022 року після виступів за лісабонський Спортінг.
Однак відтоді нині вже 25-річний виконавець так і не зміг вийти з тіні англійця Джордана Пікфорда, тому за кілька тижнів до завершення контракту планує свій відхід із клубу.
У нещодавньому інтерв’ю футболіст зробив несподіване зізнання щодо того, де саме хоче продовжувати свої виступи.
"Я добре знайомий із Міле Свіларом, бо в дитинстві ми часто грали у футбол один з одним. Він провів чудовий сезон.
Чи міг би я грати за Рому? Хто знає... Це великий клуб", — заявив португальський виконавець.
Нагадаємо, що в своїй кар’єрі Віржинія встиг пограти в лавах молодіжних команд Бенфіки, Арсеналу, Евертона, а також за Редінг та Камбюр на більш дорослому рівні.
У минулому сезоні португалець провів три матчі, пропустив два голи та одну гру завершив "на нуль".