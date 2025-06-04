Англія

Цікаве зізнання футболіста на початку трансферного вікна.

Португальський воротар Жуан Віржинія повноцінно долучився до складу англійського Евертона влітку 2022 року після виступів за лісабонський Спортінг.

Однак відтоді нині вже 25-річний виконавець так і не зміг вийти з тіні англійця Джордана Пікфорда, тому за кілька тижнів до завершення контракту планує свій відхід із клубу.

У нещодавньому інтерв’ю футболіст зробив несподіване зізнання щодо того, де саме хоче продовжувати свої виступи.

"Я добре знайомий із Міле Свіларом, бо в дитинстві ми часто грали у футбол один з одним. Він провів чудовий сезон.

Чи міг би я грати за Рому? Хто знає... Це великий клуб", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що в своїй кар’єрі Віржинія встиг пограти в лавах молодіжних команд Бенфіки, Арсеналу, Евертона, а також за Редінг та Камбюр на більш дорослому рівні.

У минулому сезоні португалець провів три матчі, пропустив два голи та одну гру завершив "на нуль".