Англія

Лондонський клуб придбав центрфорварда Іпсвіч Таун.

Центральний нападник Ліам Делап залишив Іпсвіч Таун і приєднався до Челсі, передає офіційний сайт "синіх".

Контракт із 22-річним англійцем розраховано до кінця червня 2031 року. За даними видання The Athletic, після вильоту вже колишнього клубу гравця з АПЛ набула чинності клаусула в розмірі 30 млн фунтів стерлінгів, яку активували лондонці.

Повідомляється, що 20 млн Челсі віддасть одразу. Іпсвіч Таун також отримає певну частину від суми потенційного майбутнього продажу Делапа.

Ліам представляв "трактористів" із липня 2024 року. Тоді Манчестер Сіті отримав за свого вихованця майже 18 млн євро.

На рахунку нападника 12 голів і два асисти в 40 матчах усіх турнірів. Він перебував серед номінантів на звання найкращого молодого гравця АПЛ-2024/25.

Нагадаємо, нещодавно лондонський клуб оголосив про придбання таланта лісабонського Спортінга.