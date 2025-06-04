Англія

Новачок лондонського клубу дав свій коментар після трансферу.

Новачок Челсі центральний нападник Ліам Делап в інтерв'ю клубній пресслужбі прокоментував свій перехід.

Гравець розповів про важливість підписання контракту з Іпсвіч Таун влітку 2024 року, а також поділився очікуваннями від виступів за лондонський клуб.

"Я був у кількох орендах і багато чого навчився за цей час. Ти — це суміш усього цього різного досвіду, тож я взяв маленькі шматочки з кожного місця, де був, і зібрав усе це воєдино. Я завжди навчаюся й розвиваюся. Найважливішим для мене минулого літа було поїхати кудись, де я міг би багато грати. Йшлося про можливість, яка, на мою думку, мені була потрібна, щоб проявити себе, показати, який я гравець. В Іпсвічі мені надали цей важливий шанс, за що я дуже вдячний.

Зростаючи я спостерігав за Челсі. Я розумію статус клубу й те, наскільки неймовірним він був протягом багатьох років. Я хотів перейти сюди, щоб здобувати трофеї. Всі тут хочуть повернутися на саму вершину, і Челсі має якість і гравців для цього. Жага й бажання продовжувати здобувати трофеї, повернути клуб туди, де його місце, є головною метою", — цитує 22-річного англійця офіційний сайт "синіх".

Нагадаємо, контракт Челсі з вихованцем Манчестер Сіті розраховано до кінця червня 2031 року.