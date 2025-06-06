Англія

Талант Ліона погодив особисті умови з англійським грандом.

Нападник Ліона Раян Черкі підтвердив, що погодив особисті умови контракту з Манчестер Сіті. Про це футболіст розповів у коментарі для Telefoot, зазначивши, що трансфер майже завершений.

"Так… усе вже майже завершено. Але ви й так знаєте мою відповідь, усі знають. Проте ще залишився матч, який треба зіграти. Зараз ми маємо насолодитися моментом і викластись на повну, а вже потім усе буде оформлено", — заявив Шеркі в інтерв’ю Telefoot.

Раніше повідомлялося, що Ліон відповів відмовою Манчестер Сіті на першу пропозицію щодо Раяна Шеркі у розмірі 23 млн євро.