Франція

Треба запропонувати більше грошей.

Французький нападник Ліона Раян Шеркі поступово наближається до відходу з рідного клубу на тлі завершення дії контракту влітку наступного року.

Попит на 21-річного виконавця на трансферному ринку наявний і доволі значний, і найбільш потужним претендентом безперечно є англійський Манчестер Сіті.

Напередодні "містяни" зробили перший крок зі свого боку — пропозиція, яка, як повідомляють ЗМІ, склала лише скромні 23 млн євро.

У той самий час Ліон розраховував побачити суму близько 40 млн євро, тож перший раунд перемовин завершився прогнозовано — французький клуб відповів відмовою.

При цьому сам Шеркі вже погодився на трансфер, тож справа лише за домовленістю поміж клубами.

На рахунку Шеркі 12 голів і 20 асистів у 44 матчах в усіх турнірах цієї кампанії.