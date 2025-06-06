Англія

Француз залишається в Лондоні.

Лондонський Вест Гем оформив повноцінний трансфер центрального захисника Жан-Клера Тодібо з французької Ніцци. Про це повідомляє офіційний сайт "молотобойців".

За інформацією Трансфермаркт, перехід 25-річного француза обійшовся англійському клубу у 42 млн. євро. Деталі особистої угоди гравця не розголошуються.

Зазначимо, що Тодібо минулий сезон провів в оренді у Вест Гемі.

У сезоні-2024/25 Жан-Клер Тодібо відіграв за Вест Гем 29 матчів та отримав 4 жовті картки.

Раніше повідомлялося, що молодий талант Селтіка Каммінгс перейде у Вест Гем.