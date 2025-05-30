Англія

Шотландський клуб отримає компенсацію у розмірі 300 тисяч євро.

Молодий нападник Селтіка Деніел Каммінгс незабаром стане гравцем Вест Гема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про трансфер 19-річного шотландця — футболіст приєднається до складу "молотобійців" 1 липня.

Також зазначається, що Деніел уже пройшов медичний огляд, а шотландський клуб отримає компенсацію у розмірі 300 тисяч євро.

Минулого сезону вихованець "кельтів" провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 голів.

За підсумками сезону Вест Гем посів 14 місце у турнірній таблиці АПЛ.