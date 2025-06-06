Англія

Англієць продовжить виступи в Італії.

Туринський Ювентус оформив повноцінний трансфер захисника Ллойда Келлі з англійського Ньюкасла. Про це повідомляє офіційний сайт "сорок".

За інформацією Трансфермаркт, перехід 26-річного англійця обійшовся "зебрам" у 17 млн. євро. Контракт підписано до 30 червня 2029 року.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Келлі перебрався в туринський клуб на правах оренди. У сезоні-2024/25 Ллойд Келлі відіграв за Ювентус 15 матчів.

Раніше повідомлялося, що Тудор залишиться тренером Ювентуса.