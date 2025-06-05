Італія

Хорватський фахівець спробує розпочати новий сезон з чистого аркуша.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор продовжить очолювати "стару синьйору" у наступному сезоні. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, таке рішення було ухвалено на зустрічі керівників туринського клубу, зокрема нового генерального директора Дам'єна Комоллі та директора зі стратегії Джорджо К'єлліні.

Наголошується, що керівництво клубу повністю довіряє 47-річному хорвату.

Нагадаємо, Тудор очолив Ювентус у березні цього року. Під його керівництвом туринці п'ять разів перемогли, тричі зіграли внічию та один раз програли.

За підсумками сезону Ювентус фінішував на четвертому місці в Серії А, забезпечивши собі путівку до основного етапу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Вейга покинув Ювентус.