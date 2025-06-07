Англія

Клуби близькі до угоди на суму до 150 мільйонів євро.

Баєр Леверкузен і Ліверпуль ведуть фінальні переговори щодо трансферу атакувального півзахисника Флоріана Вірца.

За інформацією журналіста Sky Sport DE Флоріана Плеттенберга, сторони наблизилися до повної домовленості після подання Ліверпулем третьої, покращеної пропозиції.

Загальна сума трансферу з урахуванням бонусів може сягнути 150 мільйонів євро. Очікується, що медогляд гравця може відбутися вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль пропонував леверкузенському Баєру 130 млн євро за Флоріана Вірца.