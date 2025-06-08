Англія

Є коментар гравця з приводу трансферу.

Англійський Манчестер Сіті на початку цього літнього трансферного вікна зробив усе від себе залежне для того, щоб такий гравець, як нідерландський півзахисник італійського Мілана Тіджані Рейндерс долучився до складу команди Хосепа Гвардіоли.

"Містяни" заплатять за цей перехід 55 млн євро + бонуси, і всі умови трансферу вже погоджені всіма сторонами.

Залишається суто формальність — Рейндерс має ненадовго залишити табір національної збірної, яка напередодні обіграла Фінляндію на виїзді (2:0) у рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2026, після чого пройти медогляд у таборі Сіті, а потім повернутись назад до "ораньє".

Гравець розповів про це сам у останньому коментарі:

"Уранці в неділю я вилітаю до Манчестера, а ввечері повернуся в Зейст та продовжуватиму працювати зі збірною", — заявив нідерландський виконавець.

За сезон Рейндерс провів 54 матчі, забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач.