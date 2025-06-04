Англія

Чергове велике придбання для "містян".

Нідерландський центральний півзахисник італійського Мілана Тіджані Рейндерс наприкінці цього сезону почав дедалі частіше потрапляти до розділу трансферних чуток, і коли "россонері" залишились без єврокубків на наступну кампанію, його відхід із клубу став фактично питанням часу.

26-річного виконавця вів англійський Манчестер Сіті весь цей час, і коли футбольний рік завершився, "містяни" зробили все від себе залежне для того, аби досягти успіху в перемовинах із Міланом.

Зрештою, початковий запит італійців у 90 млн євро так і залишився без уваги, і клуби зійшлись на формулі в 55 млн євро + бонуси, що загалом сягатиме близько 70 млн євро.

ЗМІ повідомляють, що всі деталі угоди вже узгоджено, і залишається лише медогляд для нідерландця перед підписанням контракту з новим клубом.

За сезон Рейндерс провів 54 матчі, забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач.