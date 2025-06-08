29-річний футболіст зацікавив "сорок".
Джек Гріліш, getty images
08 червня 2025, 18:29
Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш може перейти в Ньюкасл в літнє трансферне вікно. Такою інформацією ділиться talkSPORT.
За даними джерела, "сороки" хочуть орендувати 29-річного футболіста, який остаточно втратив довіру з боку Пепа Гвардіоли. Стверджується, що конкуренцію Ньюкаслу за Гріліша може скласти Наполі.
У минулому сезоні нападник взяв участь у 32 зустрічах з урахуванням всіх турнірів, забив три м'ячі і записав на свій рахунок п'ять асистів.
Контракт Гріліша з "містянами" розрахований до 2027 року. Фахівці Transfermarkt оцінюють вартість росіянина в 28 мільйонів євро.