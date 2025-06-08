Англія

29-річний футболіст зацікавив "сорок".

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш може перейти в Ньюкасл в літнє трансферне вікно. Такою інформацією ділиться talkSPORT.

За даними джерела, "сороки" хочуть орендувати 29-річного футболіста, який остаточно втратив довіру з боку Пепа Гвардіоли. Стверджується, що конкуренцію Ньюкаслу за Гріліша може скласти Наполі.

У минулому сезоні нападник взяв участь у 32 зустрічах з урахуванням всіх турнірів, забив три м'ячі і записав на свій рахунок п'ять асистів.

Контракт Гріліша з "містянами" розрахований до 2027 року. Фахівці Transfermarkt оцінюють вартість росіянина в 28 мільйонів євро.