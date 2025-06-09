Англія

Французький воротар зацікавлений у переїзді до Лондона — рішення за клубами.

Челсі та Мілан продовжують активні переговори щодо трансферу голкіпера Майка Меньяна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сьогодні, 9 червня, між клубами відбувається черговий раунд прямих контактів.

29-річний воротар збірної Франції зацікавлений у переїзді до Лондона та тисне на здійснення угоди. Водночас ключове слово тепер за клубами, яким належить погодити умови трансферу.

Нагадаємо, раніше Мілан відхилив пропозицію Челсі у розмірі 12,6 мільйонів фунтів стерлінгів.