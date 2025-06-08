Італія

Переговори тривають, але час спливає.

Переговори між лондонським Челсі та італійським Міланом щодо трансферу воротаря Майка Меньяна все ще не завершені.

Обговорення тривали навіть у неділю після обіду, але сторони поки не дійшли згоди. Челсі вважає, що гравець хоче приєднатися до їхньої команди, однак Мілан відхилив пропозицію у розмірі £12.6 млн.

Часу залишається обмаль, але контакти між клубами тривають.

Раніше повідомлялося, що Челсі встановив ультиматум для трансферу Меньяна.