Англія

Бразильський клуб викупив контракт 22-річного вінгера та підписав з ним угоду до 2028 року.

Маркіньйос Олівейра більше не є гравцем Арсенала. Як офіційно повідомив бразильський клуб Крузейру, трансфер 22-річного півзахисника став повноцінним після оренди, яка розпочалася у січні 2024 року. Лондонський клуб також підтвердив завершення співпраці з гравцем.

Крузейру скористався опцією викупу, передбаченою контрактом, і уклав із Маркіньйосом нову угоду до кінця 2028 року. Таким чином, футболіст продовжить кар'єру в рідній Бразилії, де вже встиг справити хороше враження під час орендного періоду.

O Cruzeiro adquiriu em definitivo os direitos do atacante Marquinhos até o fim de 2028! ✍️🦊



Vamos juntos! 👊⚡



📸 @ggaleixo pic.twitter.com/C7N47FflA7 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 9, 2025

Маркіньйос приєднався до Арсенала влітку 2022 року з Сан-Паулу, проте не зумів закріпитися в основному складі. За два роки він провів лише 6 матчів за "канонірів" у всіх турнірах і не став ключовою фігурою у планах Мікеля Артети.

За даними порталу Transfermarkt, повноцінний трансфер бразильського вінгера коштував Крузейру 3 мільйони євро.