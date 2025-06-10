Англія

"Містяни" отримали нового резервного воротаря.

Голкіпер Маркус Беттінеллі попрощався з Челсі й приєднався до Манчестер Сіті, передає офіційний сайт "містян".

За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт із 33-річним англійцем було укладено за схемою "1+1". Сума трансферу наразі не розкривається.

Беттінеллі представляв Челсі з липня 2021 року, відколи залишив рідний для нього Фулгем на правах вільного агента. На його рахунку один пропущений гол в одному матчі за основну команду "синіх" і два пропущених гола в одному матчі за "молодіжку" (U-21) клубу.

У Манчестер Сіті Маркус замінить Скотта Карсона.

Нагадаємо, "містяни" також придбали захисника Вулвергемптона.