"Містяни" отримали нового резервного воротаря.
Маркус Беттінеллі, mancity.com
10 червня 2025, 19:29
Голкіпер Маркус Беттінеллі попрощався з Челсі й приєднався до Манчестер Сіті, передає офіційний сайт "містян".
За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт із 33-річним англійцем було укладено за схемою "1+1". Сума трансферу наразі не розкривається.
Беттінеллі представляв Челсі з липня 2021 року, відколи залишив рідний для нього Фулгем на правах вільного агента. На його рахунку один пропущений гол в одному матчі за основну команду "синіх" і два пропущених гола в одному матчі за "молодіжку" (U-21) клубу.
У Манчестер Сіті Маркус замінить Скотта Карсона.
Нагадаємо, "містяни" також придбали захисника Вулвергемптона.