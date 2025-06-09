Англія

Лівий захисник підписав контракт до літа 2030 року та поповнив склад "містян".

Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер Раяна Аїт-Нурі з Вулвергемптона. 24-річний алжирський захисник уклав контракт на п’ять років і залишатиметься в команді до літа 2030 року.

Аїт-Нурі став одним із найяскравіших лівих захисників англійської Прем’єр-ліги останніх сезонів. У минулій кампанії він провів надзвичайно ефективний сезон — на його рахунку чотири голи та сім результативних передач у складі Вулвз, що суттєво допомогло команді зберегти місце в еліті.

Вихованець академії ФК Париж, Аїт-Нурі приєднався до Анже у 2016 році, а дебютував за основну команду в матчі проти ПСЖ у 2018-му. У жовтні 2020 року він перебрався до Вулвергемптона на правах оренди, а вже наступного літа угоду було викуплено. Загалом за "вовків" він провів 157 матчів.

Після підписання контракту футболіст заявив, що перехід до Манчестер Сіті є здійсненням мрії. Він також з нетерпінням чекає на можливість працювати з Пепом Гвардіолою та грати поруч із зірками світового футболу.

Фабріціо Романо повідомляв, що сума угоди складе близько 40 мільйонів євро.