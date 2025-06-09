Англія

39-річний голкіпер попрощається з командою наприкінці червня після завершення контракту.

Манчестер Сіті офіційно повідомив про те, що голкіпер Скотт Карсон покине клуб 30 червня, коли спливає термін дії його контракту.

Ветеран, якому виповнилося 39 років, приєднався до манчестерців улітку 2019 року. За шість років у складі Сіті він зіграв лише два офіційні матчі — один у Прем’єр-лізі в сезоні-2020/21 та ще один у Лізі чемпіонів у кампанії-2021/22.

Упродовж кар'єри він захищав кольори низки клубів, серед яких Лідс, Ліверпуль, Шеффілд Венздей, Чарльтон, Астон Вілла, Вест Бромвіч, Бурсаспор, Віган і Дербі Каунті.

Також у його активі — чотири матчі за національну збірну Англії, в яких він виступав у період з 2006 по 2011 рік.

Раніше повідомлялось, що Гріліш може перейти в Ньюкасл.