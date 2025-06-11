Англія

Голкіпер Ніцци опинився в сфері інтересів клубу АПЛ.

Манчестер Юнайтед розпочав попередні переговори з оточенням голкіпера Ніцци Марцином Булки, передає портал GIVEMESPORT.

Повідомляється, що клубам не вдасться оформити трансфер 25-річного поляка цього літа через заборону від УЄФА. Таким чином, у разі просувань у переговорах, манкуніанці спробують здійснити перехід уже взимку або влітку 2026 року.

За даними GMS, на Булку також претендують Мілан і Галатасарай. Контракт Ніцци з Марцином розраховано до кінця сезону-2025/26, а порталом transfermarkt вихованець Челсі оцінюється в 20 млн євро.

У ході вже завершеної кампанії голкіпер пропустив 55 голів у 40 матчах (8 "сухих") усіх турнірів.

Манчестер Юнайтед усе ще вирішує, чи варто намагатися знайти нового основного воротаря. Питання майбутнього Андре Онана в клубі є відкритим.

Повідомляється, що на трансферному радарі манкуніанців також перебуває голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінесом. Чемпіон світу зі збірною Аргентини потрібен і мадридському Атлетіко.