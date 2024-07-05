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В Манчестері можуть спати спокійно.

Союз європейських футбольних асоціацій схвалив участь Манчестер Юнайтед та Ніцци в Лізі Європи в наступному сезоні після "внесення істотних змін зацікавленими інвесторами".

Крім того, УЄФА схвалив участь іспанської Жирони та Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів у сезоні-2024/2025 після змін у каталонському клубі, які гарантували, що "ніхто прямо або побічно, в жодній якості не бере участі в управлінні та/або спортивних результатах" цих команд.

Однак підкреслюється, що МЮ — Ніцца (один співвласник Джим Реткліфф) та Манчестер Сіті — Жирона (обидва клуби входять до City Football Group) не зможуть продавати гравців один одному, а також віддавати їх в оренду починаючи з липня 2024 до вересня 2025 року, за винятком вже раніше узгоджених трансферів.