Англія

Українець провів проривний сезон в АПЛ і став лідером команди за точністю передач.

Брентфорд офіційно оголосив про продовження контракту з українським півзахисником Єгором Ярмолюком — нова угода діє до літа 2031 року.

Ярмолюк дебютував за національну збірну України в березні, а у сезоні-2024/25 отримав значно більше ігрового часу в АПЛ.

На сьогодні Ярмолюк — один з п’яти українців у Прем’єр-лізі (разом з Забарним, Миколенком, Зінченком та Мудриком). Він уже провів 66 матчів за Брентфорд, хоча й не забив жодного голу.

Минулого сезону українець очолив команду за точністю передач серед гравців, які провели понад 1000 хвилин у чемпіонаті — 88%. А в переможному матчі проти Іпсвіча його показник досяг вражаючих 98%.

Серед гравців віком до 21 року в АПЛ лише п’ятеро здійснили більше успішних довгих пасів, ніж Ярмолюк (54).

Нагадаємо, Ярмолюк увійшов до топ-7 українців за матчами в АПЛ