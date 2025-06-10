Англія

Між тренером та клубом досягнуто домовленості з ключових питань.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк незабаром стане новим наставником Тоттенгема. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" змогло повністю домовитися з 51-річним данцем з таких ключових питань, як термін контракту, зарплата, бюджет та трансферна політика на літнє трансферне вікно.

Також раніше було відомо, що Тоттенгем готовий активувати опцію викупу контракту тренера у Брентфорда за 11,9 мільйонів євро.

За підсумками сезону Брентфорд посів десяте місце у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Тоттенгем фінішував на 17 позиції, але став переможцем Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем продовжив контракт з Девісом.