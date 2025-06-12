22-річний футболіст може перебратися в АПЛ.
Юго Екітіке, getty images
12 червня 2025, 21:53
Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що Манчестер Юнайтед включився в гонку за Уго Екітіке разом з Челсі і Ліверпулем.
Манкуніанці вже зв'язалися з нападником і висловили конкретну зацікавленість, а також дізналися всю необхідну інформацію, пише джерело.
Нагадаємо, що Екітіке грає за франкфуртський Айнтрахт. 22-річний футболіст у минулому сезоні забив 22 голи у всіх офіційних турнірах за "орлів", а також зробив 12 гольових передач.
Раніше МЮ представив новачка – це форвард Вулвергемптона Матеус Кунья. Сторони підписали довгостроковий контракт.