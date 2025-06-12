Англія

22-річний футболіст може перебратися в АПЛ.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що Манчестер Юнайтед включився в гонку за Уго Екітіке разом з Челсі і Ліверпулем.

Манкуніанці вже зв'язалися з нападником і висловили конкретну зацікавленість, а також дізналися всю необхідну інформацію, пише джерело.

Нагадаємо, що Екітіке грає за франкфуртський Айнтрахт. 22-річний футболіст у минулому сезоні забив 22 голи у всіх офіційних турнірах за "орлів", а також зробив 12 гольових передач.

Раніше МЮ представив новачка – це форвард Вулвергемптона Матеус Кунья. Сторони підписали довгостроковий контракт.