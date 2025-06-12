Бразильський нападник підписав довгостроковий контракт з червоними до літа 2030 року з можливістю продовження ще на сезон.
Матеус Кунья, Getty Images
12 червня 2025, 16:13
Манчестер Юнайтед підтвердив завершення переходу форварда збірної Бразилії Маттеуса Куньї з Вулвергемптона.
26-річний футболіст підписав угоду до червня 2030 року, яка передбачає опцію продовження ще на один сезон.
Із січня до липня 2023 року Кунья виступав за Вулвергемптон на правах оренди з Атлетіко Мадрид, але потім "вовки" придбали його за 50 млн євро. На рахунку нападника 33 голи й 15 асистів у 92-х матчах за клуб АПЛ у всіх турнірах.
Кар'єра Матеуса розпочалася в молодіжній команді Курітіби, після чого він представляв Сьйон, РБ Лейпциг і Герту. Кунья також відзначився одним голом у 13 матчах за збірну Бразилії.