Англія

Бразильський нападник підписав довгостроковий контракт з червоними до літа 2030 року з можливістю продовження ще на сезон.

Манчестер Юнайтед підтвердив завершення переходу форварда збірної Бразилії Маттеуса Куньї з Вулвергемптона.

26-річний футболіст підписав угоду до червня 2030 року, яка передбачає опцію продовження ще на один сезон.

Із січня до липня 2023 року Кунья виступав за Вулвергемптон на правах оренди з Атлетіко Мадрид, але потім "вовки" придбали його за 50 млн євро. На рахунку нападника 33 голи й 15 асистів у 92-х матчах за клуб АПЛ у всіх турнірах.

Кар'єра Матеуса розпочалася в молодіжній команді Курітіби, після чого він представляв Сьйон, РБ Лейпциг і Герту. Кунья також відзначився одним голом у 13 матчах за збірну Бразилії.