Англія

Ще один нідерландець може приєднатися до тренерського штабу "червоних".

Ліверпуль готовий призначити нового асистента головного тренера Арне Слота, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що до "червоних" має приєднатися Джованні ван Бронкхорст. Йдеться про розрахований до кінця червня 2027 року контракт.

Нагадаємо, колишній помічник Слота Джон Гейтінга нещодавно очолив Аякс.

Ван Бронкхорст раніше працював із Бешикташем, Рейнджерс, Гуанчжоу Фулі, Феєнордом і Феєнордом U-21. У клубі з Роттердама нині 50-річний нідерландець також обіймав посаду асистента керманича.

На рахунку спеціаліста перемоги в Ередивізі, Кубку (х2) і Суперкубку Нідерландів (х2), Кубку Шотландії і Суперкубку Туреччини.