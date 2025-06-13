Англія

Камерунцем цікавляться й інші учасники Ліги чемпіонів-2025/26.

Правий вінгер Брентфорда Браян Мбемо опинився на трансферному радарі Тоттенгема, передає портал BBC.

Нещодавно вже колишній керманич "бджіл" Томас Франк очолив "шпор". Тепер повідомляється, що вслід за данським спеціалістом до Тоттенгема може вирушити й 25-річний камерунець Мбемо.

Раніше Брентфорд отримав пропозицію щодо Браяна від Манчестер Юнайтед (45+10 мільйонів фунтів стерлінгів), але домовленості сторонам досягнути не вдалося. "Шпори" ж наразі своєї пропозиції "бджолам" не надали.

Контракт Брентфорда з нападником розраховано до кінця червня 2026-го з можливістю продовження ще на рік. Вважається, що в згаданому договорі про співпрацю немає клаусули, тоді як порталом transfermarkt гравець оцінюється в 55 млн євро.

Склад "бджіл" Мбемо поповнив у серпні 2019 року. Тоді Труа отримав за свого вихованця 6.5 млн євро. Зараз на рахунку камерунця 70 голів і 51 асист у 242-х матчах за Брентфорд у всіх турнірах.

Також повідомлялося, що молодий український півзахисник клубу Єгор Ярмолюк зацікавив Тоттенгем, Боруссію Дортмунд і Наполі.